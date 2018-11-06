В столичных школах проводятся мастер-классы по биологии для школьников
С сегодняшнего дня в общеобразовательных школах Таллинна проводится для учеников 7-х классов цикл из 10 мастер-классов на тему "Биология и охрана рыб Балтийского моря".
С сегодняшнего дня в общеобразовательных школах Таллинна проводится для учеников 7-х классов цикл из 10 мастер-классов на тему "Биология и охрана рыб Балтийского моря".
Занятия по заказу Таллиннского департамента окружающей среды проводит НКО "Нымме лоодусмая" (Ныммеский Дом природы). В программе занятий изучение от 8 до 12 видов рыб, практических действий по охране среды их обитания, значения рыб в нашем рационе и т.д. В Кесклинна занятия будут проводиться в трех школах, в остальных районах города — в одной из школ каждого района. Всего предполагается участие 244 школьников. Последнее занятие пройдет 29 ноября.
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