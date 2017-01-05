Мороз увеличил число обитателей в ночлежных домах Таллинна, но, тем не менее, как сообщает Раэпресс, места в них еще есть, и без крыши над головой не остается никто.

На Мерелахе, 4 сегодня ночевал 31 человек при наличии 26 основных мест., зато свободными оставались 4 места из 38 на улице Академия, 34 и 25 мест из 60 на улице Алази, 8,

Приюты на Мерелахе и Академия открыты ежедневно с 19 часов и до 9 часов утра, на Алази — с 21 часа до 9 часов утра. Днем можно согреться в дневном приюте на улице Суур-Сыямяэ, 6а, где предложат не только чай и хлеб-булку, но и консультацию психолога, а также помощь социального работника.

Неотложная социальная помощь оказывается также в Таллинне на улице Кауге, 4, где есть 20 коек, и в находящемся по тому же адресу убежище с 40 койками. .