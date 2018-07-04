В столичных бюро обслуживания PPA — очереди по два часа. А где обещанные 30 минут?

В двух столичных бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны с конца июня все стойки работают с полной нагрузкой. Но, несмотря на это, желающим получить карту в дневное время приходится долго ждать.

Министр внутренних дел Андрес Анвельт в середине июня заявил, что цель — сократить очереди к Яанову дню в среднем на 30 минут, то есть более чем в два раза. Для этого запланировали перераспределить работу и нанять дополнительный персонал.

Кроме того, с 14 июня на странице ведомства можно онлайн узнать время ожидания и количество человек в очереди.

В среду в послеобеденное время, например, в бюро на Пинна в очереди были 113 человек, среднее время ожидания для подачи заявки на получение удостоверения личности — 1 час и 54 минуты, среднее время ожидания для получения документа — 52 минуты. В бюро на Таммсааре в очереди было 148 человек, и там время ожидания для подачи составляло 1 час 58 минут.

Если обещано полчаса — почему до сих пор почти два?