04.07.2018, 18:53

В столичных бюро обслуживания PPA — очереди по два часа. А где обещанные 30 минут?

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rus.delfi.ee
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Järjekorrad PPA kontorites. Tammsaare esindus
Järjekorrad PPA kontorites. Tammsaare esindusFoto: Karin Kaljuläte

В двух столичных бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны с конца июня все стойки работают с полной нагрузкой. Но, несмотря на это, желающим получить карту в дневное время приходится долго ждать.

Министр внутренних дел Андрес Анвельт в середине июня заявил, что цель — сократить очереди к Яанову дню в среднем на 30 минут, то есть более чем в два раза. Для этого запланировали перераспределить работу и нанять дополнительный персонал.

Кроме того, с 14 июня на странице ведомства можно онлайн узнать время ожидания и количество человек в очереди.

В среду в послеобеденное время, например, в бюро на Пинна в очереди были 113 человек, среднее время ожидания для подачи заявки на получение удостоверения личности — 1 час и 54 минуты, среднее время ожидания для получения документа — 52 минуты. В бюро на Таммсааре в очереди было 148 человек, и там время ожидания для подачи составляло 1 час 58 минут.

Если обещано полчаса — почему до сих пор почти два?

”От обещанных получаса ожидания, которые были целью к Яанову дню, нас отделяет две минуты: в последнюю неделю июня как в бюро на Пинна, так и на Таммсааре очередь в среднем составляла 32 минуты. Это значительно лучший результат по сравнению с предшествующими месяцами и неделями, однако, мы продолжаем работу во имя сокращения времени ожидания”, — прокомментировала ситуацию главный специалист бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Мерлин Мянгель.

”Число ходатайств о получении документов по прежнему очень высоко, и в июне мы сделали несколько изменений, чтобы сократить время ожидания в бюро обслуживания”, — сообщила она и добавила, что был нанят дополнительный персонал.

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