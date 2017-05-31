В столичном районе Мустйыэ появится вышка для наблюдения за птицами

Таллиннская горуправа приняла детальную планировку вышки для наблюдения за птицами в Мустйыэ, значится в пресс-релизею



Вышка будет трехэтажной, абсолютной высотой в 12,7 м, а от поверхности земли — 9 м, а потому не будет заслонять вид на Старый город. . Планировка предусматривает благоустройство территории вокруг нее, подходы к вышке и велостоянку. Поскольку строительство связано с сокращение запретной для этой деятельности приморской зоны, необходимо будет получить предварительно разрешение государственного Департамента окружающей среды.