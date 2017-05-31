31.05.2017, 15:45

В столичном районе Мустйыэ появится вышка для наблюдения за птицами

 (1)
rus.delfi.ee
EST
Randlinnud
Foto: Ilmar Saabas

Таллиннская горуправа приняла детальную планировку вышки для наблюдения за птицами в Мустйыэ, значится в пресс-релизею


Вышка будет трехэтажной, абсолютной высотой в 12,7 м, а от поверхности земли — 9 м, а потому не будет заслонять вид на Старый город. . Планировка предусматривает благоустройство территории вокруг нее, подходы к вышке и велостоянку. Поскольку строительство связано с сокращение запретной для этой деятельности приморской зоны, необходимо будет получить предварительно разрешение государственного Департамента окружающей среды.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии