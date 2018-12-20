В столичном районе Кесклинн завершились масштабные дорожные работы

«Сезон дорожных работ в районе Кесклинн включал в себя как реконструкцию магистральных улиц, так и ремонт целого ряда внутриквартальных дорог и пешеходных дорожек. В этом году много говорилось о ремонтных работах, связанных с большими объектами, такими как улица Гонсиори и улица Рейди, но на самом деле в Кесклинне было отремонтировано и много внутриквартальных дорог», - отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

На основании инвестиционной программы района Кесклинн на 2018 год были реконструированы улицы Юурдевео и Вана-Пирита, осуществлен восстановительный ремонт улиц Гильди и Вейценберги, а также улиц Харью, Кулласеппа и Мюйривахе в Старом городе. Кроме этого, были отремонтированы улицы Выльви, Кристийна, Лятте, Иманта, Вана-Лийвамяэ и дорожка около детского сада по адресу Саку, 7. Также была завершена большая часть работ на улицах Тюри и Херне, и они были открыты для движения. Полностью улицы будут отремонтированы весной.