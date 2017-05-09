В столичном "Бермудском треугольнике" вступили в силу ограничения на продажу алкоголя

Государственный суд в понедельник, 8 мая, решил не рассматривать кассационную жалобу девяти предпринимателей из баров на улице Суур-Карья, вследствие чего вступили в силу решения Таллинского административного и Таллинского окружного суда, которые оставили без удовлетворения жалобы этих предпринимателей с просьбой об отмене предписаний городской управы.

Как отметил вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу, тем самым предписания управы подлежат безусловному исполнению. Речь идет о новой практике применения Закона об охране общественного порядка, поскольку на основе этого закона ранее подобные предписания не делались. И теперь со спорами об их законности покончено. Сарапуу заявил, что теперь настала пора контроля за исполнением и в случае, если будут выявлены нарушения, применения мер воздействия.

Суд оставил в силе и решение об особом порядке движения транспорта по улице Суур-Карья в ночное время, которыму в ночное время въезд на улицу закрывается. Суды пришли к выводу, что этим свобода предпринимательства ни в коей мере не ограничивается.

Город, как подчеркнул вице-мэр, своим решением преследует цель обеспечения покоя и безопасности жителей улиц Суур-Карья, Мюйривахе и Вана-пости, сохранения реноме Старого города, включенного ЮНЕСКО в список мирового культурного наследия, и его привлекательности для туристов.

Распоряжение Таллинской городской управы было принято еще 21 октября 2015 года и ограничивало хозяйственную деятельность девяти хозяев баров т.н. Бермудского треугольника. Их обязывали прекращать продажу алкоголя с полуночи до пяти часов утра, а в ночи на выходные — с часу ночи до пяти часов утра, а за час до начала действия запрета прекращать и подачу блюд, а также заканчивать развлекательную программу, в т. ч. музыку.

Сарапуу сообщил, что Таллинский департамент предпринимательства направил предложение Рийгикогу об изменении законодательства с тем, чтобы собрания местных самоуправлений получили право вводить такого рода ограничения в определенных зонах, а не устанавливать их для конкретных предпринимателей.