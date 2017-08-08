В столице создается комиссия по вопросам земельной собственности

Таллинская городская управа образует для разрешения вопросов, связанных с собственностью на землю, постоянную комиссию.

К функциям комиссии предполагается отнести все, что связано с преимущественным правом покупки земли местным самоуправлением, приобретением или получением городом вещных прав на земельные участки для общественного пользования или необходимые для развития города, а также обременением и отчуждением городских земель, в том числе планировка улиц и обеспечение доступа с дорог общественного пользования к жилым кварталам, подготовка в ходе составления детальных планировок и проектирования договоров относительно общественного пользования частными земельными участками и т.д.

Комиссию возглавит курирующий коммунальное хозяйство и дорожное строительство вице-мэр Таллиннa, его заместителем в комиссии станет вице-мэр, курирующий управление городским имуществом и жилищным хозяйством.