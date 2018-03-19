В статье Postimees представителей нацменьшинств отметили красной звездой с серпом и молотом

В сегодняшнем номере Postimees вышла статья о поддержке правительства, проиллюстрированная инфографикой, где представители других национальностей обозначены красной звездой с серпом и молотом. "Крупнейшая газета страны в очередной раз посылает неэстонцам недвусмысленный сигнал", — пишет старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд (Центристская партия).

”В столбике справа поддержка ”инородцев” обозначена красной звездой с серпом и молотом, т.е. для обозначения живущих в Эстонии русских и представителей других национальностей использована символика СССР. Символы имеют большое значение и эта инфографика не останется незамеченной в русской общине", — пишет Кальюлайд в Facebook.

"К сожалению, крупнейшая газета страны в очередной раз посылает неэстонцам недвусмысленный сигнал: вы можете учить язык сколько хотите, можете добиваться получения гражданства, но для эстонцев вы в любом случае остаетесь оккупантами или потомками оккупантов — ничтожными людьми, с мнением которых не нужно считаться", — возмущается политик.

Кальюлайд считает, что используя данную символику, Postimees дает понять, что люди ”других национальностей” являются в Эстонии чужеродными элементами и никогда не станут здесь своими.

"Вспомнилась давняя история с каким-то изданием Центристской партии, которое изобразило политиков партии Res Publica в нацистских мундирах — пожалуй, единственный случай, который может сравниться по степени отвратительности с сегодняшним инцидентом. В течение последнего года Postimees зарекомендовал себя столь же ”обьективным” изданием в отношении правительства Юри Ратаса, каким была газета Kesknädal в отношении правительства Марта Лаара. Я искренне надеюсь, что главный редактор Postimees Лаури Хуссар, с которым я давно знаком, отреагирует на данное происшествие адекватно и незамедлительно. Я хочу надеяться, что он все же не считает русских ”тиблами” и даст ясно понять, что подобным проявлениям не может быть места в возглавляемой им редакции” — пишет Кальюлайд.

Вице-спикер Рийгикогу Энн Ээсмаа, комментируя инфографику в газете Postimees, отметил, что крайне прискорбно и стыдно, что в юбилейный для страны годы газета позволяет себе такие вещи — обозначать нацменьшинства символом тоталитарного режима

По словам Ээсмаа, как вице-спикеру Рийгикогу и как бывшему журналисту, ему очень жаль, что такая уважаемая газета как Postimees решила разделить живущих в Эстонии людей так, как не должно поступать ни одно демократическое государство. ”Мы продвинулись за почти 30 лет нашей свободы”, — сказал Ээсмаа.

Политик отметил, что Эстония — это родной дом для людей разной национальности, для которых советская власть чужда или также причинила много боли. Вице-спикер добавил также, что в юбилейный для Эстонии год крайне прискорбно видеть, как кто-то вешает такие ярлыки и таким действиям нет оправдания.