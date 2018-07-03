03.07.2018, 09:55

В Старый Таллинн на несколько дней вернется Средневековье


rus.delfi.ee
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Tallinna Vanalinna Päevad 2017
Tallinna Vanalinna Päevad 2017Foto: Karli Saul

С 5 по 8 июля в Старом Таллинне пройдут XIX Дни средневековья, во время которых Ратушная площадь и окрестности церкви Нигулисте превратятся в цветущий ганзейский город, сообщает Раэпресс.

Торжественное шествие открытия начнется 5 июля в 17 часов от Вируских ворот, затем последует церемония на Ратушной площади, а вечером в Доме Хопнера состоится средневековый карнавал.

Главное место в программе Дней отведено Рынку мастеров на Ратушной площади, там же пройдут концерты и можно будет стать участником средневековых развлечений. Выступят на площади акробаты, ансамбль "Obscurus Orbis" из Латвии, танцевальный ансамбль "Rondo Danzante" с острова Сааремаа и пр.

Рядом с церковью Нигулисте расположится средневековая деревня с многочисленными иностранными гостями. Можно будет попробовать силы в различных ремеслах в мастерских и мастер-классах, принять участие в играх, требующих силы и ловкости, пройти даже рыцарскую школу, где учат мастера сабельных ударов, и испытать свою меткость в стрельбе из лука. Ну, и, конечно, понаблюдать за работой кузнецов, плотников, строителей и т.д.

В субботу, 7 июля, возле церкви пройдет Ревельский фехтовальный турнир, с участием саблистов и саблисток с Украины, из Белоруссии, России, Финляндии, Израиля. 6 и 7 июля по вечерам можно будет послушать средневековую музыку в Катарининской церкви и Доме Хопнера. Пройдут и походы по историческим местам.

ТОП

Организаторы Дней — Союз народного искусства и рукоделия Эстонии и Дом Хопнера.

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