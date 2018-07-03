В Старый Таллинн на несколько дней вернется Средневековье

С 5 по 8 июля в Старом Таллинне пройдут XIX Дни средневековья, во время которых Ратушная площадь и окрестности церкви Нигулисте превратятся в цветущий ганзейский город, сообщает Раэпресс.

Торжественное шествие открытия начнется 5 июля в 17 часов от Вируских ворот, затем последует церемония на Ратушной площади, а вечером в Доме Хопнера состоится средневековый карнавал.

Главное место в программе Дней отведено Рынку мастеров на Ратушной площади, там же пройдут концерты и можно будет стать участником средневековых развлечений. Выступят на площади акробаты, ансамбль "Obscurus Orbis" из Латвии, танцевальный ансамбль "Rondo Danzante" с острова Сааремаа и пр.