В США живет темнокожий мужчина по имени Эстония, который назвал Эстонией и своего сына

„Hello, Estonia?” „Estonia speaking!” Так начинаются телефонные беседы журналиста Eesti Ekspress в Америке в феврале и сентябре этого года. Он нашел в открытых телефонных книгах контакты Эстоний и связался с ними. Хотел предложить встретиться и поговорить об их именах. Однако все разговоры заканчиваются очень быстро, электронные письма падают в спам.

Так, Эстония Осборн (Estonia Osborne) — упитанный темнокожий мужчина, живущий в Растоне. По профессии логистик. Отец большой семьи. Немного польщен вниманием, но встречаться он не хочет, говорит, что стеснительный. Осборн рассказывает, что его родители не знали об Эстонии ничего. Просто дали ему имя, которое хорошо звучало. Так хорошо, что он назвал и своего сына Эстонией!

Что такое же имя носит и одна страна, Осборн слышит впервые. "Это довольно классно", — находит американец. Его интересует только один вопрос: какой ландшафт в Эстонии? Журналист рассказывает, что у нас много леса, но мало гор, говорит о четырех временах года. "Ах вот как, окей", — отвечает тезка Эстонии. Долгого разговора больше не получается.