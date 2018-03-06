В среду Юри Луйк встретится с министром обороны США

На этой неделе в Вашингтоне состоится встреча министра обороны Юри Луйка с министром обороны Соединенных Штатов Америки Джеймсом Мэттисом.

В среду, на двухсторонней встрече в Пентагоне, основное внимание будет уделено темам намеченного на июль саммита НАТО.

Кроме того, будет затронут вопрос встречи президента США и президентов стран Балтии, которая пройдет в апреле месяце в Вашингтоне.

Третьей темой беседы во время встречи Мэттиса и Луйка станет оборонное сотрудничество США и Эстонии.

Также будет обсуждаться вклад Соединенных Штатов Америки в оборону Эстонии — инвестиции, учения и сотрудничество в сфере киберзащиты.

Кроме того, Луйк встретится с председателем комитета Палаты представителей по вооруженным силам Маком Торнберри и заместителем председателя комитета сената по вооруженным силам Джеком Ридом.

Министр обороны выступит также в Вашингтоне, в Центре международных и стратегических исследований (CSIS) и возложит венок к памятнику жертвам коммунизма.

Юри Луйка будет сопровождать во время визита вице-канцлер Министерства обороны по вопросам оборонной политики Кристьян Прикк.