В среду в Маардуское озеро будет выпущено 500 мальков линя

В среду, 27 сентября, в Маардуское озеро будет выпущено 500 мальков линя, которые выращены на рыбоводческой ферме в Отепя. Рыбы будут выпущены в воду в 15:00 на пляже со стороны приозерной части Маарду.

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, в зимний период в озере наблюдалась нехватка кислорода, что привело к гибели разных видов рыб. ”Рыбы — это неотъемлемая часть экологической среды озера, и мы сделаем все возможное для поддержания природного баланса нашего озера”, — сказал мэр. ”Линь — распространенная рыба во всех пресноводных водоемах Эстонии как устойчивый вид, который уживается в кислотной воде и при низком уровне кислорода. Поскольку рыболовы ценят линя за изысканный вкус, наш выбор был сделан в его пользу”, — добавил мэр.

Линь — вид лучеперых рыб семейства карповых, который отличается от других обитателей пресноводных водоемов золотистым цветом. Линь непривередлив и уживается в довольно кислотной воде при низком уровне кислорода. Питательная среда Маардуского озера обеспечивает достаточное количество питательных веществ. Половозрелым линь становится в возрасте 3—4 лет. Линь растет довольно интенсивно, в первые годы 6 см в год, далее темп роста замедляется. На пятый год жизни длина линя достигает до 30 см и вес 900-1200 кг. Восьмилетний линь длиной более 40 см весит приблизительно 2 кг.

Новые обитатели озера родом из фермы Vaba Kala (Aqualilium OÜ), которая занимается рыбоводством более 30 лет. Мальки линя весят приблизительно 25-30 граммов и их длина составляет 5-10 см. Рыбы будут доставлены в специальных обогащенных кислородом пакетах с водой (по 100-200 мальков в пакете) и будут выпущены в воду недалеко от берега. Перед выпуском в природный водоем необходимо уравнять температуру в пакетах и в озере для более комфортного перехода из искусственных условий в природные.

Целью рыбоводческой фермы Vaba Kala является популяризация запуска пресноводных рыб и раков в природные водоемы. Владельцам водоемов и всем любителям предлагаются комплексные услуги, начиная от продажи разных видов рыб и раков до создания новых и улучшения среды уже имеющихся водоемов.