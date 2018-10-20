20.10.2018, 15:38

В среду в Кристийне Союз юристов Эстонии проведет "Правовую аптеку"

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rus.delfi.ee
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Foto: Ester Vaitmaa

Союз юристов Эстонии проводит 24 октября с 10 до 14 часов в зале Кристийнеской районной управы (ул. Тулика, 33б) "Правовую аптеку".

Бесплатная юридическая помощь будет оказываться по вопросам семейного права, наследственного права, вещного права, обязательственного права, актов местных самоуправлений, решений квартирных товариществ и споров с ними. А, кроме того, консультации будут предоставляться по вопросам прав потребителя, договорного права, исполнительного и банкротного производства.

Консультанты — нотариусы, присяжные адвокаты, советники и эксперты по вопросам права. Обслуживание в порядке живой очереди без предварительной регистрации.

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