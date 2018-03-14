В среду в Эстонии отмечают День родного языка

В среду, 14 марта, в Эстонии отмечается День родного языка. По этому случаю по всей стране вывешены государственные флаги, передает rus.err.ee.

День эстонского языка и эстонской культуры стали отмечать в 1996 году, в годовщину дня рождения эстонского поэта Кристьяна Яака Петерсона.

День родного языка напоминает о том, что носители языка и, те его используют, должны хранить его чистоту и обеспечивать развития. В 1999 году День родного языка был объявлен государственным знаменательным днем.

Год назад Департамент статистики в преддверии Дня родного языка подготовил обзор: "Как много людей в Эстонии разговаривает на эстонском языке?" Родным эстонский язык назвали 883 707 человек или 68% от общего числа жителей страны.

Было выявлено и то, что около 4000 эстонцев считают себя этническими русскими.