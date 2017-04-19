В среду в Эстонии отмечают День многообразия

Сегодня различными мероприятиями отмечается День многообразия, который устраивается для того, чтобы каждый человек почувствовал себя нужным и ценным как на своей работе, так и в обществе в целом.

Перед таллиннской гостиницей Nordic Hotel Forum и в атриуме Тартуского универмага (Kaubamaja) с 11 до 19 часов выставлены фотобоксы. Фотографируйтесь в них на тематическом фоне с друзьями и делитесь снимками, используя хэштег #mitmekesisus. Фотографирование бесплатно и количество снимков не ограничено.

Сходите на День открытых дверей в министерстве социальных дел, побывайте на мерпориятиях в молодежных центрах разных районов Таллинна, посмотрите в кинотеатра Artis драму ”Лунный свет”, отмеченную ”Оскаром” как лучший фильм — специальный сеанс начнется выступлением исполнительного директора Эстонского объединения ЛГБТ Кристель Раннаэере.

Церемония присоединения к Договору о многообразии пройдет 19 апреля в 17 часов в Таллиннском ботаническом саду по приглашениям. С докладом ”Ценности жителей Эстонии и их трансформация за последние 25 лет” выступит профессор Тартуского и Уорикского университетов Ану Реало.

День многообразия проводится под девизом ”Безграничная польза многообразия”, который раскрывает как его неизмеримое ощущение радости на рабочем месте, так и измеряемую ценность.

В Эстонии более 80 организаций следуют принципу открытых и честных взаимоотношений между людьми, которые подразумевают взаимоуважение, равное обращение, учитывают различия между людьми и исключают дискриминацию. К движению за многообразие подключились Таллиннский универмаг (Kaubamaja), Институт эстонского языка, Скайп (Skype), Transferwise, Посольство Великобритании в Эстонии, Театр NO99, Эстонская палата людей с особыми потребностями, Эстонское скаутское объединение, Microsoft Estonia, Nordic Hotels, Sokos Hotels Tallinn, Swedbank, SEB Pank, Tieto Estonia, Transcom Eesti, Торгово-промышленная палата и другие.

Договор о многообразии — это добровольное соглашение, присоединяясь к которому, предприятие, свободное объединение или организация публичного сектора подтверждает, что уважает человеческое разнообразие и высоко ценит принцип равного обращения со своими работниками, партнерами и клиентами.