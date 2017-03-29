В среду Ратас откроет дискуссию на тему председательства Эстонии в Совете ЕС

Сегодня, в среду, 29 марта с 15.30 до 17.30 в культурном центре Сальме в Таллинне пройдет третья встреча из серии “Euroopal veab, Eesti veab!” (“Европе везет, Эстония ведет!”). Мероприятие откроет премьер-министр Юри Ратас.

Сегодня в культурном центре Сальме обсудят наиболее актуальные во время председательства Эстонии в Совете ЕС темы Кай Хярманд (вице-канцлер по вопросам правовой политики Министерства юстиции), Андрес Кунингас (отдела Европейского союза и международного сотрудничества Министерства финансов), Лийсбет Сооалусте (Государственная канцелярия), Тыну Нирк (Руководитель отдела связи Министерства экономики и коммуникации), Адо Лыхмус (вице-канцлер Министерства окружающей среды) и Катре Палль (Руководитель отдела социального страхования Министерства социальных дел).

В конце марта и начале апреля Фонд Открытой Эстонии, Союз некоммерческих организаций EMSL и Госканцелярия организуют шесть мероприятий в Таллинне, Нарве, Тарту и Пярну, которые посвящены теме председательства Эстонии в Совете Европейского союза. Мнения, которые прозвучат в рамках дискуссий, будут учтены при формировании окончательной программы председательства Эстонии в Совете ЕС. Окончательная программа будет утверждена в июне этого года. Кроме этого, 3 апреля в Таллинне пройдет мероприятие, которое будет посвящено теме дигитализации.

Дискуссию проведет опытный дебатёр и консультант по стратегическому управлению Тоомас Роолайд. Сегодняшнее мероприятие пройдет с синхронным переводом на русский и эстонский языки.

На мероприятии ждут всех желающих. Для регистрации воспользуйтесь ссылкой.

Больше информации о председательстве Эстонии в Совете ЕC можно найти здесь.