В среду пройдет открытие столичного фестиваля "Дни Старого города"

36-е Дни Старого города 31 мая в 20 часов откроет концерт на Ратушной площади.

Начало фестивалю положит старейшина района Кесклинн Таави Пукк и ученик гимназии Густава Адольфа, а также победитель интеллектуальной телепередачи "Ракета 69" Карл Виллем Вальтер.

"Я очень рад, что открытие одного из самых значительных мероприятий культурного года Таллинна пройдет при участии одного выдающегося молодого человека, — сказал Таави Пукк. — Карл Виллем — представитель молодежи, для которой мы в том числе проводим Дни Старого города, а также множество других мероприятий и начинаний в нашем районе Кесклинн — все то, что помогает горожанам хорошо чувствовать себя в Таллинне, обновить или улучшить свое окружение. В текущем году название фестиваля "Молодой Старый город" очень точно передает смысл этих насыщенных пяти дней".

Фестиваль продлится до 4 июня, а начнется уже 31 мая в 11 часов в сопровождении музыки композиторов Вивальди и Пярта в церкви Яани. Следующие концерты пройдут уже в стенах Оперы "Эстония" в 13:00, в Доме Хопнера в 16:00 и в зале школы Густава Адольфа в 18:30, под руководством выпускников Эстонской музыкальной и театральной академии, для которой данный концерт является знаменательным, ведь это будет их выпускной экзамен. Программа всего дня проходит под названием "Экзамены", а уже концерт на Ратушной площади носит название "Праздник". Руководителем грандиозного концерта является дирижер Тыну Кальюсте, в сопровождении Эстонского Симфонического оркестра. Концерты бесплатные благодаря сотрудничеству управы района Кесклинн, Наргенфесваль и Симфонического оркестра Эстонии.

Всего в программе 36-х Дней Старого города свыше 400 мероприятий — концертов, выставок, представлений и пр. Всю подробную информацию и программу можно найти в специальных буклетах, которые доступны на эстонском, русском и английском языках. Такие буклеты можно найти в Таллиннском туристическом инфопункте или в здании районной управы Кесклинн. Также программу можно найти на домашней страничке фестиваля www.vanalinnapaevad.ee. Большинство мероприятий абсолютно бесплатные. Дополнительную информацию о платных мероприятиях можно посмотреть здесь.