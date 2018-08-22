22.08.2018, 08:20

В среду полиция усилит наблюдение за дорожным движением в Ляэне-Вирумаа

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rus.delfi.ee
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Liiklusjärelevalve-6
Liiklusjärelevalve-6Foto: Ilmar Saabas

В среду, 22 августа, полицейские патрули будет осуществлять усиленный контроль за соблюдением правил дорожного движения на территории Ляэне-Вируского уезда.

Усиленное патрулирование будет осуществляться на шоссе Раквере — Вяйке-Маарья — Вягева, сообщила пресс-служба Департамента полиции и пограничной охраны.

В начале августа ведомство уведомило о планах увеличить количество патрулей на дорогах из-за большого числа пострадавших и погибших в ДТП в этом году.

С начала года в ДТП в Эстонии погибли свыше 50 человек — больше, чем за весь 2017 год.

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