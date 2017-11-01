В среду по всей Эстонии нотариусы предоставляют бесплатные консультации

Сегодня, 1 ноября, с 14:00 до 17:00 все нотариальные бюро Эстонии ждут в гости жителей своих уездов. В этом году основной темой дня открытых дверей станут сделки с недвижимостью, но также приглашаются все интересующиеся, желающие получить совет в отношении наследования, имущественных отношений в браке, предпринимательства или иных тем, касающихся работы нотариусов, значится в пресс-релизе.

”Сегодня количество сделок с недвижимостью является наибольшим за последние 7-8 лет, причем две трети новых квартир покупают еще до того, как они будут готовы, — председатель Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон пояснила, почему в этот раз день открытых дверей фокусируется именно на теме недвижимости. — Мы приглашаем поинтересоваться тем, что необходимо знать, покупая или продавая недвижимость, а также обсудить нюансы приобретения еще не построенных квартир, вопросы, связанные со скрытыми недостатками, установлением ипотеки и прочими темами. У сделок с недвижимостью множество аспектов, которые необходимо принимать во внимание, чтобы не жалеть потом о сделанном выборе”.

Двери нотариальных бюро открыты во всех уездных центрах Эстонии, а также в ряде других городов, например, в Ряпина, Элва, Кейла, Нарве и Силламяэ. Адреса и контактные данные всех нотариальных бюро Эстонии можно найти здесь: https://www.notar.ee/kontaktid.

В прошлом году 91 действующий в стране нотариус совершил 295 155 сделок, причем наиболее распространенными были сделки с недвижимостью.