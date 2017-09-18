В среду по адресу Ситси, 28 начнет работу пункт обмена шприцев

На этой неделе в Таллинне по адресу Ситси, 28 начинает работу центр снижения вреда. Клиентов начнут принимать начиная со среды, 20 сентября. Вначале в центре будут обменивать шприцы, позже начнут оказывать и консультационные услуги для наркоманов и их близких, сообщает Институт развития здоровья (TAI).

В период открытия центр будет работать по понедельникам, средам и пятницам с 11:00 до 13:00. Начиная с 16 октября центр будет открыт с понедельника по пятницу в те же часы. Услуги будет предоставлять MTÜ Convictus.

В часы работы в центре будет находиться 2 работника, которые вне времени работы центра будут обменивать шприцы в ходе уличной работы на улицах Пельгуранна, Мадала, Кари, Ситси, Нийди, Сыле и Копли, а также будут следить за ситуацией на прилегающей к центру территории.

По словам директора Института развития здоровья Анники Веймер, Пыхья-Таллинн, в особенности районы Копли и Сыле и прилегающий район Ситси, остро нуждается в центре снижения вреда, так как именно в этих районах передвигается много наркоманов.

"Такие центры являются важными звеньями в снижении распространения ВИЧ, гепатита С и других инфекционных заболеваний, передающихся через кровь, в том числе и среди людей, кто не употребляет наркотики. Также там выдают спасающий жизни при передозировке препарат налоксон", — заявила Веймер. ”Центр снижения помогает повысить безопасность в районе, так как через такие центры зависимые от наркотиков люди получают помощь и их возможно направить на разные медицинские услуги, такие как заместительное лечение метадоном и услуги по долгосрочному лечению и реабилитации.”

TAI понимает тревоги местных жителей о безопасности в районе. Поэтому в первые месяцы во время часов работы центра на месте будет находится охранник. Будут установлены камеры наблюдения, работники центра при необходимости будут убирать валяющиеся на земле шприцы.

При поиске места для центра снижения вреда в районе Пыхья-Таллинн TAI рассматривал 12 различных помещений. Подходящими оказалось 3 из них, но только в одном случае владелец был согласен заключить договор аренды.

"Конечно же я бы предпочла, чтобы была возможность открыть центр в здании, которое не является жилым домом, но, к сожалению, на данный момент альтернатив в районе нет. Мы неоднократно запрашивали варианты от районной управы Пыхья-Таллинна, но переговоры остались без результатов. Если найдется другое подходящее помещение в этом районе, то мы готовы рассмотреть переезд центра. До этого момента необходимо предлагать услугу, так как люди в ней нуждаются”, — добавила Веймер.

В Таллинне работает вдобавок к открываемому по адресу Ситси, 28 центру еще два центра в центре города, в одном из которых происходит обмен шприцев. Шприцы обменивают также в ходе уличной работы. Всего в Эстонии 12 центров снижения вреда.

В Эстонии насчитывается 9 000 — 10 000 употребляющих внутривенные наркотики людей, из которых примерно 6 000 живет в Таллинне. Каждые три дня в Эстонии умирает один человек от передозировки, что в основном является следствием поступления ”на рынок” новых аналогов фентанила. Эстонию характеризует самая высокая в Европейском Союзе распространенность употребления внутривенных наркотиков, а также смертность от передозировок на 100 000 жителей.

По состоянию на 15-е сентября в этом году зарегистрировано 171 новых случаев заражения ВИЧ. Так же увеличилось число смертей, вызванных передозировками от наркотиков. Если в прошлом году в течение первых пяти месяцев было зарегистрировано 39 смертей от передозировок, то в этом году за тот же период смертей зарегистрировано уже 54.