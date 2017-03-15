В среду открывается регистрация толок на День полезных дел „Сделаем!” 6 мая

Организационная команда Дня полезных дел ”Сделаем!” рада сообщить, что сегодня в ”Котле культуры” открывается десятый по счету одноименный весенний сезон толок.

Это всеэстонское начинание, цель которого заключается в сплочении общества и укреплении безопасности общин, а также содействии улучшению жизни в Эстонии. Все люди, некоммерческие организации, объединения, организации и фирмы, начиная с сегодняшнего дня, могут зарегистрировать свои толоки на сайте www.teemeara.ee/ru , чтобы найти единомышленников для проведения своих мероприятий 6 мая.

По словам руководителя Дня полезных дел, члена правления Фонда природы Эстонии Тармо Тюйра, ключевым словом весны ”Сделаем!” этого года будет подготовка: подготовка как к празднованию столетия Эстонской Республики, так и к превратностям погоды и природным бедствиям в связи с изменением климата, которые все чаще наведываются в Эстонии. ”Конечно же, как и прежде, в рамках Дня полезных дел можно выполнять любую полезную работу”, — подчеркнул Тюйр. — ”Каждая толока — это подарок всей Эстонии, как и любое доброе дело, выполняемое на добровольной основе”.

День полезных дел ”Сделаем!” стал значимым ежевесенним событием, в рамках которого десятки тысяч жителей Эстонии сообща выполняют сотни больших и маленьких полезных дел. По словам Тюйра, сотрудничество общин и чувство локтя важны и в связи с главными темами этой весны, хотя на первый взгляд может показаться, что они не связаны между собой. ”При кратком знакомстве с темами становится понятно, что эти темы — две стороны одной медали, составляющей одно целое. В порядке толоки с древних времен люди готовились как к празднованию праздников, так и общим испытаниям, а выкрутасы природы как раз могут стать таким общим испытанием, если мы не будем к ним готовы”, — пояснил Тюйр.

День полезных дел верен традиции: каждая группа людей, община, коллектив сами решают, какую работу следует выполнить в этот день. Одним из призывов оргкомитета ”Сделаем!” в этом году является приведение в порядок и установка флагштоков с мачтовыми вымпелами. В сотрудничестве с Фабрикой флагов и организационной командой подготовки к столетнему юбилею Эстонской Республики — ЭР100, оргкомитет Дня полезных дел призывает общины самостоятельно изготовить и установить флагшток. Каплю вдохновения для этого можно найти в предназначенных для всех организаторов толок этого года стартовых пакетах — в каждый набор вложен двухметровый мачтовый вымпел с праздничной символикой ЭР100, который может развиваться на установленном флагштоке круглый год.

При подготовке к юбилею эстонского государства нельзя обойти вниманием нашу жилую среду и связанные с ней изменения. Этой весной команда Дня полезных дел в сотрудничестве с Департаментом спасения желает обратить внимание жителей Эстонии на влияние климатических изменений и готовность к возможным природным несчастьям. Ежегодно на Эстонию обрушивается несколько крупных штормов, в результате которых некоторые населенные пункты могут серьезно пострадать, необходимые для поддержания жизни ресурсы закончиться, инфраструктура отказать в работе, а жизнь людей находиться в опасности.

По словам эксперта отдела профилактической работы Департамента спасения Микко Виркала, исследования прошлых лет показали, что, хотя в Эстонии случаются природные бедствия, осведомленность о них населения и готовность к ним находятся на низком уровне. Люди думают, что в случае природного бедствия помощь к ним прибудет быстро, но в действительности в этом случае нуждающихся в помощи будет в разы больше, и потому ко всем не смогут приехать так скоро, как это ожидается. ”Департамент спасения призывает людей и общины выявить в своем крае возможные опасности, которые могут возникнуть вследствие природных бедствий. Если мы осознаем риски, мы можем лучше подготовиться к потенциальной опасности и в ходе толоки общими усилиями выполнить ряд мер, чтобы уменьшить возможный ущерб от природных бедствий. Картографирование опасностей — это первый шаг, который повышает способность справиться с последствиями природного бедствия каждому человеку, семье и общине”, — сказал Виркала. — ”Готовность к экстренным ситуациям начинается именно с каждого из нас — с осознанности, продуманного поведения и необходимого оснащения. Человек, который осведомлен об окружающих его опасностях, который не зависит только лишь от важнейших для жизни услуг и у кого дома есть запас продуктов и воды, а также необходимое оснащение, справится с природным бедствием”.

В случае крупного природного бедствия, когда прерываются эдектроснабжение и связь, оперативная информация становится особенно важной, поэтому в этом году команда Дня полезных дел в сотрудничестве с Департаментом спасения решили вложить в каждый стартовый пакет для организаторов толок помимо прочего еще и один карманный радио-фонарь с лампой LED. Это устройство заряжается вручную путем нажатия на рукоятку, что важно в случае, если электричества не будет продолжительное время. Такой радио-фонарь является символическим напоминанием общинам о том, чтобы они проверили и пополнили свое оснащение. Для картографирования опасностей мы разработали опросник с рекомендациями, который поможет лучше проанализировать риски, а также спланировать работу на толоках. Подробнее читайте здесь.

Руководители толок, которые регистрируют свои толоки на сайте ”Сделаем!”, вновь получат стартовые пакеты, укомплектованные при поддержке спонсоров и волонтеров. В стартовые пакеты входят практичные и полезные вспомогательные материалы для проведения толок. В стартовый набор этого года входят: аптечка, рабочие перчатки, двухметровый мачтовый вымпел с символикой ЭР100, вручную заряжающийся карманный радио-фонарь, газета ”Talguline”, вкусное угощение, льготный купон в строительный и садовый магазин, опросник на тему готовности к природным бедствиям вместе с рекомендациями, сборник рецептов блюд из продуктов с длительным сроком храннеия, плакаты для наружной рекламы вашей толоки, наклейки участника толоки и т.п.

Регистрация на толоки начнется 15 марта. Распределение стартовых пакетов и регистрация участников толок начнутся 5 апреля. В 2016году в Эстонии состоялось 1986 толок, в которых приняли участие 44 372 человека, или 3,4% населения Эстонии.

Организаторы Дня полезных дел: Фонд природы Эстонии, Движение деревень Эстонии ”Родной край”, а также сформированная ими сеть партнеров. Партнеры мероприятия: фонд Целевой капитал гражданского общества, Департамент спасения, Фабрика флагов, Tamrex, Vizeum, Itella SmartPOST, Nordic Hotel Forum и др.

Стартовые пакеты помогли наполнить: Tamrex, фонд Целевой капитал гражданского общества . Департамент спасения, Фабрика флагов, Госканцелярия, Mars, Ecoprint и Bauhof. Стартовые пакеты организаторам толок доставит Itella SmartPOST. Мачтовый вымпел является подарком на сотый день рождения Эстонской Республики.

Более подробная информация: www.teemeara.ee