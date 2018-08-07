В среду открывается регистрация на бесплатные курсы эстонского языка

Регистрация на курсы эстонского языка, которые пройдут во второе полугодие этого года, начнется в среду, 8 августа, в 10:00, на домашней странице — тут.
Регистрация открывается на курсы уровней A1-C1. Возможность изучения эстонского языка в 133 языковой группе предоставится, в общей сложности, для 2132 человек. В Нарве приступить к освоению эстонского языка смогут 616 человек; в других городах Ида-Вирумаа (Силламяэ, Кохтла-Ярве, Ахтме, Йыхви) — 544 человека, в Таллинне — 876 и в остальных регионах Эстонии — 96 человек.
Продолжительность курса эстонского языка составляет 120 часов; в каждой языковой группе участвует до 16 человек. Учеба на курсах займет около 4,5 месяцев и пройдет в период с 21.08 по 20.12.2018 года.
Языковое обучение будут проводить некоммерческие объединения Atlasnet MTÜ и Folksuniversitetet Estonia MTÜ, целевое учреждение Edukool, паевые товарищества Kersti Võlu Koolituskeskus и Multilingua Keelekeskus OÜ. Кроме того, языковые курсы для начинающих будут организованы в Таллиннском и Нарвском домах эстонского языка.
ВНИМАНИЕ! При регистрации следует прежде всего выбрать город, в котором Вы намерены посещать курс, затем уровень знания языка A1-C1 (A1 — начальный уровень, A2 — базовый уровень, B1 — средний уровень, B2 — высший средний уровень, C1 — продвинутый уровень). После этого выберите подходящие Вам дни недели и часы занятий, а также место проведения курса.
Чтобы выбрать курс требуемого Вам уровня, следует протестировать свои знания языка, для чего пройти языковой тест, на который выделяется 20 минут.
Некоторые указания для регистрирующихся на курсах:
1. Прежде всего выберите регион/город, в котором Вы желаете посещать курсы.
2. Затем протестируйте свои знания языка (тест объединен с формой регистрации).
3. После определения уровня владения языком Вам будут предложены курсы, из которых можно будет выбрать соответствующий как по уровню, так и по месту проведения.
4. Затем напишите ЛАТИНСКИМИ БУКВАМИ свои имя и фамилию, личный код, e-mail и номер телефона.
5. Внимание! Следует заполнить все поля!
6. Курсы заполняются по мере регистрации: в каждой группе до 16 мест по основному списку и 5 — по дополнительному. Зарегистрировавшиеся по дополнительному списку могут быть приняты на курсы в течение 1 месяца после начала обучения в том случае, если кто-то из основного списка не явится на курсы, откажется от обучения или прервет его, т.е. освободившееся место в основном списке заполняется кандидатом из дополнительного списка.
7. Затем на домашней странице, а также на адрес Вашей электронной почты Вы получите сообщение о том, прошла ли регистрация успешно. В автоматически отосланном сообщении указывается дата начала курса, место его проведения, а также контактная информация.
Свои знания языка можно быстро оценить на сайте http://web.meis.ee/testest/
Бесплатно изучать язык можно с помощью сайтов https://www.keeletee.ee/ и www.speakley.me
Курсы эстонского языка финансируются Европейским социальным фондом посредством проекта „Деятельность, поддерживающая интеграцию в эстонском обществе”, а также Министерством культуры и Домами эстонского языка.