В среду открывается регистрация на бесплатные курсы эстонского языка



Регистрация открывается на курсы уровней A1-C1. Возможность изучения эстонского языка в 133 языковой группе предоставится, в общей сложности, для 2132 человек. В Нарве приступить к освоению эстонского языка смогут 616 человек; в других городах Ида-Вирумаа (Силламяэ, Кохтла-Ярве, Ахтме, Йыхви) — 544 человека, в Таллинне — 876 и в остальных регионах Эстонии — 96 человек.

Продолжительность курса эстонского языка составляет 120 часов; в каждой языковой группе участвует до 16 человек. Учеба на курсах займет около 4,5 месяцев и пройдет в период с 21.08 по 20.12.2018 года.

Языковое обучение будут проводить некоммерческие объединения Atlasnet MTÜ и Folksuniversitetet Estonia MTÜ, целевое учреждение Edukool, паевые товарищества Kersti Võlu Koolituskeskus и Multilingua Keelekeskus OÜ. Кроме того, языковые курсы для начинающих будут организованы в Таллиннском и Нарвском домах эстонского языка.

ВНИМАНИЕ! При регистрации следует прежде всего выбрать город, в котором Вы намерены посещать курс, затем уровень знания языка A1-C1 (A1 — начальный уровень, A2 — базовый уровень, B1 — средний уровень, B2 — высший средний уровень, C1 — продвинутый уровень). После этого выберите подходящие Вам дни недели и часы занятий, а также место проведения курса.