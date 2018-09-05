В среду на Нарвском пограничном пункте время ожидания — 6 часов, на Лухамаа и Койдула — менее часа

С 4 сентября на территорию России запрещен ввоз автомобилей, владельцем которых по документам является банк, то есть они взяты в лизинг. Действительно, на границе в Нарве сейчас наблюдаются очень большие очереди.
По данным полиции, до обеда 5 сентября в Нарвском пограничном пункте прогнозируемое время ожидания составило в среднем до 6 часов, на пограничных пунктах Лухамаа и Койдула менее часа.
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