В среду на Нарвском пограничном пункте время ожидания — 6 часов, на Лухамаа и Койдула — менее часа



По данным полиции, до обеда 5 сентября в Нарвском пограничном пункте прогнозируемое время ожидания составило в среднем до 6 часов, на пограничных пунктах Лухамаа и Койдула менее часа.

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