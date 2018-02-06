В среду на два часа будет закрыт туннель Юлемисте в направлении Ласнамяэ

В среду, 7 февраля, с 11:00 до 13:00 будет закрыт туннель Юлемисте в направлении Ласнамяэ, чтобы оценить ущерб, нанесенный во время дорожного происшествия.

В связи с временным закрытием туннеля будет организован объезд по Ярвевана теэ и Тартускому шоссе. Таллиннский департамент транспорта призывает следить за электронными дорожными знаками и указаниями регулировщиков. В связи с проведением работ скорость движения в этом районе будет ограничена.

Напомним, 31 января в туннеле на застрял грузовик, перевозивший подъемник, это привело к повреждению дорожных знаков и освещения.