В среду меняется организация движения на развязке в Хааберсти

Завтра, 13 сентября, начнется строительство третьей очереди виадука на Палдиском шоссе, что приведет к очередной реорганизации движения на перекрестке, сообщает Раэпресс.

Транспорт будет допущен на частично отстроенную новую круговую развязку, въезд в город по Палдискому шоссе, начиная с заправки Euro Oil, будет поднят на уже построенный участок дороги. Временный въезд на фирму United Motors выводится на улицу Раннамыйза. Перенаправляется движение с улицы Эхитаяте на Палдиское шоссе — оно пойдет по улице Ыйсмяэ. Под опалубкой строящегося виадука действует габаритное ограничение по высоте — 4,5 метра.

Водителей и пешеходов просят строго следовать указаниям временных средств организации движения и учитывать, что из-за ограничений нормальное движение в этом районе затруднено, а потому следует для проезда запасаться временем.

Городские власти и строители приносят извинения за доставляемые неудобства и ограничения и обещают, что зато с осени 2018 года движение здесь станет значительно удобнее.