В среду дети выберут вкус мороженого Праздника песни и танца

На общем мероприятии, организованном целевым учреждением Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus и Premia Tallinna Külmhoone, которое состоится сегодня, ребятам будет предоставлена возможность решить, какого вкуса будет мороженое Праздника песни и танца.

”Наши разработчики продуктов создали шесть потрясающих комбинаций вкусов, из которых каждый заслуживает возможности порадовать сотни тысяч человек, причастных к традиции Праздника песни и танца”, — сказал председатель правления Premia Айвар Аус.

”Чтобы принять пpaвильное решение, мы призвали на помощь юных хористов и танцовщиков, которые с радостью согласились поделиться своим мнением в принятии столь ответственного решения”, — добавил он.

Для выбора вкуса мороженого праздника песни и танца ребята отведают ванильное мороженое с клубничной, манго-дынной, карамельной, брусничной, чернично-земляничной и вишневой начинкой. Удостоившееся большинства одобрительных отзывов мороженое отправится в марте в производство, чтобы поступить на прилавки магазинов в виде мороженого Праздника песни и танца.

Читать еще

Как сказал председатель совета целевого учреждения Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus Рауль Тальмар, каждый сможет ощутить всеми пятью своими чувствами эту особую атмосферу Праздника песни и танца — там присутствует не только музыка и структура танца, но и свой особый запах и даже вкус. ”Вполне возможно, этот особый вкус мороженого, который сегодня выберут юные певцы и танцовщицы, будет напоминать многим причастным к празднику вкус особого лета 2017 года, когда проходил XII Молодежный праздник песни и танца „Я остаюсь””, — сказал Тальмар.

Мероприятие состоится в таллиннской 21-й школе в 13:00 часов и в нем будут участвовать Таллиннский хор мальчиков (дирижер Лидия Рахула) и ансамбль народного танца Sõleke из таллиннского центра по интересам ”Кулло” (руководитель Каролин Берес).

В центре внимания XII Молодежного праздника песни и танца, который состоится летом 2017 года, будет связь молодого поколения со своей страной, культурой и старшим поколением — всем тем, что можно обобщенно обозначить одним понятием ”корни”. Символическая клятва праздника ”Я остаюсь” — словно подпись, связывающая нас с нашими корнями, куда бы ни привела нас наша судьба в этом мире. Это хранящая вечные ценности и передаваемая из поколения в поколение духовная связь с Эстонией, которая глубоко в душе по-прежнему зовет нас возвращаться в родные земли.

Tallinna Külmhoone (”Таллиннский холодильник”) приступил к выпуску мороженого в 1956 году, когда в качестве первого мороженого на рынок был выпущен пломбир на палочке. По сей день выпускается появившееся в продаже в 1980 году мороженое Regatt, а также любимое мороженое школьников 80-х Koolijäätis. Из современных торговых марок стоит упомянуть самое популярное мороженое в ассортименте Premia — серию сливочного мороженого Eriti Rammus, за ней идут мороженое на палочке Väike Tom и Vana Toomas, а также стаканчики Vau. Кроме того, в сотрудничестве с предприятием Kalev было создано мороженое Mesikäpp, фруктовый лёд со знакомым всем лимонадным героем Limpa. С 2014 года AS Premia Tallinna Külmhoone входит в группу Food Union, базирующуюся на международном капитале.

Дополнительная информация: