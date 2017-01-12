Таллиннский окружной суд согласился в споре между KredEx Krediidikindlustus и Windoor с решением Харьюского уездного суда. В прошлом году Харьюский уездный суд оставил неудовлетворенным требование Windoor по выплате страхового возмещения в размере 13,8 миллионов евро и вынес решение в пользу KredEx.

Таллиннский окружной суд согласился с решением Харьюского уездного суда, которое гласило, что договор страхования был в 2014 году аннулирован KredEx Krediidikindlustus обоснованно и в соответствии с законодательством, также страховщик не обязан выплачивать страховое возмещение Windoor в связи с заключёнными в Казахстане сделками. Окружной суд оставил решение Харьюского уездного суда в силе.

В суде было подтверждено, что предприятие Windoor заключило договор страхования намеренно скрыв дополнительные соглашения заключенные в Казахстане, что и повлекло за собой аннулирование страхового договора. Представитель Windoor признал в суде, что был заключен договор инвестирования, и это дало покупателю возможность отказаться от оплаты. О договоре инвестирования предприятие Windoor не проинформировало KredEx Krediidikindlustus сознательно, хотя такая обязанность у предприятия была.

В случае несогласия с решением окружного суда стороны могут обратиться в Государственный суд.