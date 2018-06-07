07.06.2018, 15:51

В список "русофобов" попал и председатель Свободной партии Андрес Херкель. Всего пока известно шесть имен

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rus.delfi.ee
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В список "русофобов" попал и председатель Свободной партии Андрес Херкель. Всего пока известно шесть имен
Ekspress Meedia

В составленном российским властями списке "русофобов" 20 человек, имена шести из них к настоящему моменту известны. Это Андрес Херкель, Айнар Рууссаар, Сергей Метлев, Урмас Рейтельманн, Игорь Копытин и Евгений Криштафович.

Херкель пишет, что не понимает, почему оказался в списке "русофобов". Херкель указал, что в качестве наблюдателя Парламентской ассамблеи совета Европы ездил в Россию четыре раза. "Слово "русофоб", разумеется, абсурдно, и его использование в отношении критиков российского режима — политическая атака".

По утверждению ERR, в списке также может быть Март Нутть, однако Нутть заверил Delfi, что ему не звонили из Министерства иностранных дел, то есть в списке его нет.

На пресс-конференции правительства Свен Миксер сказал, что в списке есть как депутаты Рийгикогу, журналисты, так и гражданские активисты. Кто из депутатов Рийгикогу, он не назвал. Он добавил: "Три человека раньше входили в состав правительств, но не последних правительств".

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