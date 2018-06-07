В список "русофобов" попал и председатель Свободной партии Андрес Херкель. Список имен ширится

В составленном российским властями списке "русофобов" 20 человек, имена шести из них к настоящему моменту известны. Это Андрес Херкель, Айнар Рууссаар, Сергей Метлев, Урмас Рейтельманн, Игорь Копытин и Евгений Криштафович.

Херкель пишет, что не понимает, почему оказался в списке "русофобов". Херкель указал, что в качестве наблюдателя Парламентской ассамблеи совета Европы ездил в Россию четыре раза. "Слово "русофоб", разумеется, абсурдно, и его использование в отношении критиков российского режима — политическая атака".

По утверждению ERR, в списке также может быть Март Нутть, однако Нутть заверил Delfi, что ему не звонили из Министерства иностранных дел, то есть в списке его нет.