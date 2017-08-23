В списке Партии реформ в Ласнамяэ баллотируется глава Конгресса украинцев Эстонии Вира Конык

Впервые в списке Партии реформ на местных выборах в Таллинне, район Ласнамяэ, баллотируется бывший журналист Украинской службы Би-би-си и Глава Конгресса украинцев Эстонии Вира Конык, - сообщает партия в пресс-релизе.

”Мое решение баллотироваться в депутаты Таллиннского горсобрания вызвано желанием принять непосредственное участие в создании стратегии развития нашего города. Один из моих приоритетов — создание условий для обучения эстонскому языку детей с самого маленького возраста. Считаю, что качественное знание государственного языка увеличит чувство уверенности подрастающего поколения и будет способствовать единению нашего общества”, — сказала Конык.

”Вира Конык принесет в Таллиннское правление более острый, требовательный и критичный взгляд. Мне очень приятно, что Вира присоединилась к Партии реформ, именно она была тем, кто боролся за свободу Надежды Савченко, которая была заключена в тюрьму в России”, — сказала Кейт Пентус-Розиманнус, первый номер в Ласнамяэ от Партии реформ.

”То, что Вира Конык баллотируется является хорошей новостью, как для украинцев, живущих в Эстонии так и за ее пределами. На сегодняшний день в эстонской политике нет своего представителя от украинской общины. Я верю, что Вира сможет привлечь демократически настроенных русскоязычных избирателей”, — сказал реформист Ээрик-Нийлес Кросс, также баллотирующийся на местных выборах в Таллинне.