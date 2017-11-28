В составе Таллиннского городского собрания произошли изменения

По сообщению Раэпресс, в связи с утверждением районных старейшин, которые не могут быть депутатами Таллинского городского собрания, городская избирательная комиссия внесла изменения в состав горсобрания.

В связи с этим были приостановлены на время исполнения обязанностей старейшины полномочия Марии Юферевой, Лаури Лаатса, Марека Юргенсона и Раймонда Кальюлайда.

Вместо них в состав депутатов включили Вячеслава Пруссакова, Игоря Кравченко, Ольгу Барабанер и Илону Узлову.