28.11.2017, 18:10

В составе Таллиннского городского собрания произошли изменения

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rus.delfi.ee
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Tallinna, linnavalitsus, volikogu ja residentsid
Foto: Karli Saul

По сообщению Раэпресс, в связи с утверждением районных старейшин, которые не могут быть депутатами Таллинского городского собрания, городская избирательная комиссия внесла изменения в состав горсобрания.

В связи с этим были приостановлены на время исполнения обязанностей старейшины полномочия Марии Юферевой, Лаури Лаатса, Марека Юргенсона и Раймонда Кальюлайда.

Вместо них в состав депутатов включили Вячеслава Пруссакова, Игоря Кравченко, Ольгу Барабанер и Илону Узлову.

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