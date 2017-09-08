В состав районных собраний Таллинна баллотируются 660 человек

Комиссия по администрированию районных административных советов Таллинна провела регистрацию соответствующих требованиям кандидатов в состав районных административных советов к выборам 15 октября 2017 года, которых в общей сложности оказалось 660, сообщает Раэпресс.

В Хааберстиский административный совет баллотируются 102, в Кесклиннаский — 84, в Кристийнеский — 53, в Ласнамяэский — 105,в Мустамяэский — 74, в Ныммеский — 94, в Пиритаский — 63 и в Пыхья-Таллинский — 85 кандидатов.

Больше всего кандидатов, представляющих Центристскую партию — 235, следуют партия IRL — 113, Партия реформ — 70, Социал-демократическая партия — 59 кандидатов. Из числа избирательных союзов по числу кандидатов доминирует "Свободный гражданин Таллинна" — 56.

Комиссия решила не регистрировать 35 не соответствующих требованиям претендентов, место жительства которых находится все соответствующего городского района.