В соцсетях разразилась дискуссия: оскорбила ли президент ремесленников?

В социальных сетях разгорелась нешуточная дискуссия на тему того, оскорбила ли президент Керсти Кальюлайд в своей речи занимающихся изделиями ручной работы людей или нет.

13 сентября в своей речи на английском языке Кальюлайд сказала: ”Возможности заработка в ремесленничеством, которое долгое время предоставляло возможность работать людям, которые не хотят получать дипломы, ранее были ограничены возможностью разъезжать по местным рынкам, или позже, в 20 веке, возможностью заключить договора о распространении, например, с продавцами сувенирной продукции”.

Комментаторы разделились на два лагеря: одни считают, что президента не так поняли, другие — что, речь все-же оскорбительная. ”Такого глупого высказывания я из уст нашего президента не ожидал услышать”, — написал один комментатор. ”Похоже, что обиженные либо имеют низкий уровень образования, либо высшее образование было получено ими впустую”, — написал другой.

Пресс-секретарь президента Таави Линнамяэ сказал Postimees, что смысл речи заключался в том, что это не так, и что преимущества, которые дают новые технологии, доступны во всех жизненных областях.