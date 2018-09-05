05.09.2018, 10:09

В соцсетях паника: в Россию теперь нельзя въехать на взятом в лизинг автомобиле?

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нужна доверенность от банка!
Андрей Данило
Андрей Данило
Редактор 
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Narva
NarvaFoto: Tiit Blaat

В группе "EZ-дуны!" в Facebook во всю идет обсуждение того, что якобы с 4 сентября на территорию России запрещен ввоз автомобилей, владельцем которых по документам является банк, то есть они взяты в лизинг.

Никто не понимает причину такого строгого правила. Пользователи также сообщают, что из-за нововведения граница встала.

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"Я тут поговорил с российской служащей таможни по телефону, она объяснила, что если в России есть авто в лизинге допустим от SEB, то не попасть туда, пока не выйдет первый въехавший!" — пишет один из членов группы

Другой добавил, что ему разрешили пресечь границу, если он оставит залог в 1 180 000 рублей (около 15 000 евро).

Как сообщает корреспондент Delfi из Нарвы, на границе на мосту выстроилась очередь, а в живой очереди сейчас 6-часовое ожидание. Всех автомобилистов, не имеющих доверенности от банка на свое взятое в лизинг авто, разворачивают обратно.

В статье 193 закона РФ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", вступившем в силу с 4 сентября 2018 года, значится следующее:

"Исполнение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов обеспечивается в случае временного ввоза в Российскую Федерацию физическим лицом, не имеющим постоянного места жительства в государстве — члене Союза: […] транспортного средства для личного пользования, зарегистрированного в иностранном государстве и принадлежащего на праве собственности физическому или юридическому лицу, в собственности которого уже находятся транспортные средства для личного пользования, ранее ввезенные на таможенную территорию Союза и находящиеся под таможенным контролем".

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