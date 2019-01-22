22.01.2019, 14:45

”В смерти этой птицы виноват человек”. На Пальяссааре нашли нашпигованного пулями живого лебедя, которого пришлось усыпить

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rus.delfi.ee
EST 29
”В смерти этой птицы виноват человек”. На Пальяссааре нашли нашпигованного пулями живого лебедя, которого пришлось усыпить
Eesti Metsloomaühing

На прошлых выходных в Союз диких животных Эстонии сообщили о лебеде, который, переваливаясь, ходил на Пальясааре по парковке у пляжа Пикакари. К людям он был настроен дружелюбно, у птицы были заметные нарушения равновесия, он был вял. Доброволец Кристи Мейкар прибыла на место и отвезла птицу в ветеринарную клинику. Лебедю сделали рентген, результат которого попросту ошеломил всех участников события. Птица была полна пуль!

При первичном осмотре птица казалась здорово. Крылья — в порядке. Лапы, шея — тоже. По внешнему виду можно было определить, что это — большая и сильная птица.

Увы, птицу пришлось усыпить. ”В смерти этого лебедя виноват человек”, — написала Кристи. Поскольку с виду все было хорошо, на всякий случай решили сделать рентген, дабы осмотреть внутренние органы. В теле птицы было 8 пуль.

Союз диких животных Эстонии сообщил, что в птицу стреляли из гладкоствольного охотничьего ружья. Раны были старыми и уже затянулись. Но от пуль, застрявших в теле, пошло заражение. Причина, зачем по лебедю стреляли, точно не установлена. Союз считает, что это было сделано намеренно.

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