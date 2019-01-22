”В смерти этой птицы виноват человек”. На Пальяссааре нашли нашпигованного пулями живого лебедя, которого пришлось усыпить

При первичном осмотре птица казалась здорово. Крылья — в порядке. Лапы, шея — тоже. По внешнему виду можно было определить, что это — большая и сильная птица.

Увы, птицу пришлось усыпить. ”В смерти этого лебедя виноват человек”, — написала Кристи. Поскольку с виду все было хорошо, на всякий случай решили сделать рентген, дабы осмотреть внутренние органы. В теле птицы было 8 пуль.

Союз диких животных Эстонии сообщил, что в птицу стреляли из гладкоствольного охотничьего ружья. Раны были старыми и уже затянулись. Но от пуль, застрявших в теле, пошло заражение. Причина, зачем по лебедю стреляли, точно не установлена. Союз считает, что это было сделано намеренно.