В случае победы на местных выборах Лауристин вернется из Брюсселя в Эстонию

Марью Лауристин (77), баллотирующаяся на выборах в органы местного самоуправления первым номером по Тарту от социал-демократов, обещает в случае победы отказаться от места в Европарламенте, пишет Eesti Päevaleht.

„Если я буду избрана на местных выборах и если все пойдет по плану, то я бы хотела вернуться в Эстонию. Вернуться на должность на родине”, — сказала Лауристин изданию.

Лауристин отметила, что она — не просто известное имя в списках, призванное притягивать голоса избирателей, и что подходит к делу со всей серьезностью и, получив мандат, пойдет в Тартуское горсобрание.

Что говорят о своем возвращении другие евродепутаты, баллотирующиеся в органы местного самоуправления?

Кая Каллас, кандидат от Партии реформ в Кристийне: ”Я безусловно не стану переходить из Европарламента в Таллиннский горсовет. Я уже говорила, что баллотируюсь, чтобы поддержать команду”.

Урмас Паэт, кандидат от Партии реформ в Нымме: ”Парламент изменил закон, и теперь он разрешает депутатам заседать как в Рийгикогу, так и местном совете, а вот про членов Европарламента забыли. Надеюсь, что в закон все же будет внесена соответствующая поправка, чтобы и евродепутаты могли работать в местных советах. Поэтому в своем решении я буду исходить из того, что работа Европарламента является ежедневной, работа в совете — нет”.

Яна Тоом, кандидат от Центристской партии в Пыхья-Таллинне: ”Я очевидно не уйду из Европарламента, потому что невозможно одновременно находиться и в совете, и в Брюсселе. Жизнь покажет, смогу ли я участвовать в управлении городом, но я не думаю, что я могла бы стать вице-мэром. После окончания мандата Европарламента я вероятно не пойду в совет, так как не вижу возможности вновь не баллотироваться в парламент. Это работа, которая мне нравится и с которой я справляюсь”.

Два оставшихся евродепутата — Тунне-Вяльдо Келам и Индрек Таранд — не сообщали о выдвижении своих кандидатур на местных выборах.