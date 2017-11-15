В следующий тур конкурса ”Охота за умами” отобрано 108 лучших идей

Жюри конкурса бизнес-идей ”Охота за умами” выбрало в следующий тур 108 идей. В этот раз выбрали больше идей, так как несколько из них получили от членов жюри одинаковые оценки. 30 идей, которые попадут в программу развития, жюри будет отбирать во время следующей презентации лучших идей, которая состоится 25-26 ноября, сообщает Фонд развития предпринимательства (EAS).

По словам Ало Иваска, председателя правления EAS, организации-инициатора конкурса ”Охота за умами”, в этом году уровень высокий и идей, которые заслуживают пройти дальше, больше чем мест.

”Каждый год трудно провести границу и выбрать сто идей, поэтому мы сосредотачиваемся на содержании представленных идей. Так как больше идей были достойны быть представлены перед жюри, то мы решили всё-таки предоставить им эту возможность”, — сказал Иваск.

Всех, кто прошёл дальше, впереди ожидает возможность представить свою бизнес-идею перед жюри, которое определит тех, кто попадёт в программу развития.

”Во время презентации своей идеи, в первую очередь, нужно убедить жюри в том, что команда способна воплотить эту идею в жизнь. Важно понимать, какая проблема решается и иметь своё видение, как возможно решить эту проблему лучше, чем имеющимися способами. Действующее решение и наличие отточенной бизнес-модели не является в данном случае первостепенной важности, в этом и поможет проект ”Охота за умами”, — отмечает руководитель дивизиона развития бизнеса SEB Март Маасик. Он добавил, что на презентации также приветствуются прототипы, которые помогут лучше донести идею до жюри.

По словам исполнительного директора Elisa Eesti Сами Сеппянена, по сравнению с прошлым годом в этом году представлены более продуманные идеи. ”Больше команд, которые сконцентрированы на решении конкретных проблем клиентов, предлагая для этого уже продуманное и соответствующее проблеме, а также осуществимое технологическое решение”, — сказал Сами Сеппянен.

Дальше прошли идеи из следующих регионов: Таллин и Харьюмаа, 51 и 19 соответственно, Тартумаа, 24, Пярнумаа, 3, Йыгевамаа, 2, Ляэне-Вирумаа, 2, Пылвамаа, 2, Вильяндимаа, 2, Ляэнемаа, 1, Сааремаа, 1 и Валгамаа, 1.

Из прошедших дальше идей представлены следующие сферы: 33 — информационные и коммуникационные технологии, 17 — промышленность и дизайн, 14 — социальное предпринимательство, 8 — энергетика и окружающая среда, 5 — творчество, 3 — здоровье и биомедицина и 2 — туризм и сфера обслуживания. 26 идей были распределены в категорию иных сфер.

Со всеми идеями, которые прошли в следующий тур, можно ознакомиться на сайте проекта ”Охота за умами” www.ajujaht.ee.

Инициатором крупнейшего конкурса бизнес-идей является EAS, партнёром — SEB и крупным спонсором — Elisa. Также конкурс ”Охота за умами” поддерживают Elering, Levira, Tehnopol, адвокатское бюроTriniti, Ülemiste City, волость Харку, волость Хийу, город Пярну, волость Сауэ, город Таллинн, город Тарту, волость Виймси и союз самоуправлений Вырумаа. Проведение конкурса ”Охота за умами” финансируется из средств Европейского фонда ЕС по региональному развитию EAS.