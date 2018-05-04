04.05.2018, 11:27

В следующие выходные в Маарду пройдет красочная и веселая весенняя ярмарка


rus.delfi.ee
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Maardu ja inimesed
Maardu ja inimesedFoto: AIN ALVELA

В субботу и воскресенье, 12 и 13 мая, в Маарду в парке Келламяе около православного храма состоится уже ставшая традиционной весенняя ярмарка, которая соберет в городе многочисленных торговцев, артистов, горожан и гостей издалека.

В этом году свои товары и услуги посетителям ярмарки предложат более 500 торговцев из Эстонии, Латвии и Литвы, что почти на четверть больше по сравнению с прошлым годом. ”Мы всегда искренне рады гостям, и каждый год стараемся предложить все более яркую и насыщенную культурно-развлекательную программу”, — сказал мэр города Владимир Архипов. ”Всех посетителей нашего мероприятия ждут многочисленные аттракционы, соревнования, дискуссии и конкурсы. Ярмарка в Маарду уже стала своеобразным фестивалем культуры, который славится далеко за пределами нашего города. Поэтому добро пожаловать в наш гостеприимный Маарду!” — добавил он.

В дни ярмарки торговые павильоны начнут свою работу в 10 часов утра и предложат посетителям широкий ассортимент продукции, услуг и рукоделия местных и приезжих торговцев. На ярмарке можно будет приобрести саженцы, садовую и огородную рассаду, а также изделия ручной работы — детские игрушки, одежду и керамику. Любители свежих хуторских продуктов смогут порадовать себя свежеиспеченным хлебом, самодельными колбасами, сезонными овощами, а также пополнить свой запас меда, чая и специй. В кафе и закусочных ярмарки гости смогут попробовать оригинальные блюда и сладости различных национальных кухонь, а для детей будут работать веселые аттракционы.

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Местные и приезжие танцевальные и музыкальные ансамбли подготовили интересную культурную программу, которая будет показана на главной сцене в дни ярмарки с 10 до 17 часов. Уже привычный формат ярмарки в этом году разнообразят и другие интересные мероприятия. В субботу, 12 мая, активисты Маардуского футбольного клуба Maardu Linnameeskond проведут для детей конкурсы, а в их палатке каждый cможет познакомиться и приобрести атрибутику клуба, а также выпечку и изделия ручной работы. В этот же день в 14.00 на площадке за Маардуской гимназией пройдёт Кубок Балтии по уличной гимнастике ”Baltic Street Workout Cup”, который соберет десятки любителей активного образа жизни из разных стран.

Таллиннское спортивное общество Калев привезет в Маарду батутный городок и надувных маскотов, с которыми можно будет бесплатно фотографироваться. В субботу с 10 до 12 часов дети смогут принять участие в соревнованиях по прохождению надувных препятствий. Веселые конкурсы в батутном парке продолжатся и утром в воскресенье. А 13-ого мая маардуские активисты совместно с гражданским объединением ”Ласнаидея” проведут в рамках ярмарки открытую дискуссию на темы развития города, принять участие в которой можно у палатки организаторов с 12 до 17 часов. В этот же день в 14.00 на большой сцене состоится торжественное поздравление женщин города Маарду с Днем матери.

В этом году весенняя ярмарка пройдет в Маарду уже в 13-ый раз. Мероприятие организует Маардуская горуправа в сотрудничестве с Маардуским центром культуры и информации.

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