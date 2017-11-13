В следующем году к общественному транспорту Таллинна могут присоединиться беспилотные автобусы

Несмотря на то, что многие касающиеся самоуправляемых автомобилей и автобусов вопросы еще не решены, Таллинн планирует уже в следующем году вывести по меньшей мере в одном месте на т. н. ”последнюю милю” беспилотный автобус, пишет Eesti Päevaleht.

”Последняя миля” означает последнюю часть транспортного сообщения до пункта назначения. К примеру, если вам надо добраться до Северо-Эстонского региональной больницы (PERH) и вы на троллейбусе доезжаете до остановки Лепистику в Мустамяэ, то для того, чтобы попасть в больницу, вам надо пройти еще полкиломерта. Для молодых и здоровых это, вероятно, не представляет проблемы, но часто в больницу нужно именно тем, кто испытывает проблемы со здоровьем. Поэтому между Лепистику и PERH мог бы курсировать беспилотный автобус.

”Мы хотели бы, чтобы автобус участвовал в дорожном движении, хотели бы увеличить этот тестовый период и реально привязать его к общественному транспорту”, — сказал руководитель проекта Sohjoa Ральф-Мартин Соэ. Проект финансируется из средств европейской программы ЕС Interreg Baltic. Еще одним местом, где можно было бы попробовать в действии автобус ”последней мили”, может стать студенческий городок ТТУ.

Отмечается, что если беспилотные транспортные средства действительно выйдут на дороги, то следует более серьезно подойти к вопросам правовой ответственности в случае аварии.

В то же время уполномоченный Еврокомиссии по вопросам транспорта Виолета Булк отмечает, что 93% ДТП происходит именно в результате человеческого фактора (вождение в пьяном виде, превышение скорости, невнимательность и прочее), поэтому с этой точки зрения беспилотные транспортные средства могут улучшить ситуацию.