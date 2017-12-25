25.12.2017, 21:40

В следующем году IRL обсудит изменение названия

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rus.delfi.ee
EST
IRLi suurkogu 2017
IRLi esimeheks valitud Helir-Valdor Seeder erakonna suurkogulFoto: Hendrik Osula

Председатель партии "Союз Отечества и Res Publica" (IRL) Хелир-Вальдор Сеэдер сказал, что уже давно идут внутрипартийные разговоры о необходимости изменить название политической организации, поэтому нужно серьезно обсудить эту тему в следующем году, когда начнется подготовка к парламентским выборам-2019.


Сеэдер считает, что сейчас у партии слишком длинное название.

По словам лидера партии, название "Союз Отечества и Res Publica" хорошо отражает исторический факт объединения двух партий, однако в то же время указывает на существование двух лагерей и не способствует большей сплоченности.

В партии есть на эту тему много разных идей, но свое мнение по поводу названия Сеэдер пока не хочет обнародовать.

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