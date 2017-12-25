В следующем году IRL обсудит изменение названия

Председатель партии "Союз Отечества и Res Publica" (IRL) Хелир-Вальдор Сеэдер сказал, что уже давно идут внутрипартийные разговоры о необходимости изменить название политической организации, поэтому нужно серьезно обсудить эту тему в следующем году, когда начнется подготовка к парламентским выборам-2019.



Сеэдер считает, что сейчас у партии слишком длинное название.

По словам лидера партии, название "Союз Отечества и Res Publica" хорошо отражает исторический факт объединения двух партий, однако в то же время указывает на существование двух лагерей и не способствует большей сплоченности.

В партии есть на эту тему много разных идей, но свое мнение по поводу названия Сеэдер пока не хочет обнародовать.