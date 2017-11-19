В следующем году Эстонию может посетить Папа римский

В 2018 году, когда Эстонская Республика будет праздновать свое столетие, с визитом в страну может прибыть Папа римский Франциск.
Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщил портал новостей вещания ERR.ee.
Информацию о подготовке визита Папы римского подтвердила пресс-секретарь Эстонской католической церкви Марге Паас, передает rus.err.ee.
По ее словам, скорее всего Папа римский Франциск прибудет в Эстонию в сентябре. Точные даты, вероятно, будут известны к концу года.
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