19.11.2017, 15:41

В следующем году Эстонию может посетить Папа римский


rus.delfi.ee
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VATICAN-POPE-AUDIENCE
VATICAN-POPE-AUDIENCEFoto: Alberto Pizzoli, AFP

В 2018 году, когда Эстонская Республика будет праздновать свое столетие, с визитом в страну может прибыть Папа римский Франциск.

Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщил портал новостей вещания ERR.ee.

Информацию о подготовке визита Папы римского подтвердила пресс-секретарь Эстонской католической церкви Марге Паас, передает rus.err.ee.

По ее словам, скорее всего Папа римский Франциск прибудет в Эстонию в сентябре. Точные даты, вероятно, будут известны к концу года.

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