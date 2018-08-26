В следующее воскресенье в Таллинне на улицах Яэзи, Валукоя и Лыытса будет перекрыто движение

В это время автобусы линий 15, 49 и 65 будут в обоих направлениях идти по улице Суур-Сыямяэ с остановкой Двигатель в районе перекрестка с улицей Лыытса и остановкой Каубаяам до перекрестка с улицей Яэзи при движении в сторону центра города.