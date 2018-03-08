В Силах обороны вскрылись серьезные проблемы: панические атаки, депрессии и отсутствие интереса к службе у срочников

Согласно обнародованному вчера исследованию, проведенному учеными Тартуского университета и Институтом развития здоровья по заказу Сил обороны, с физической точки зрения срочную службу лучше всего проходить сразу после окончания гимназии, а с психологической — в возрасте около 25 лет.

Ежегодно о прохождении срочной службы по собственной инициативе до получения официальной повестки ходатайствует все больше народа, но, по мнению ученых, это вызвано не столько интересом к армии, сколько желанием молодых людей лучше спланировать свою жизнь, вписав в нее воинскую повинность в максимально подходящее для них время. Сильная мотивация отмечается у трети срочников. Большую готовность к службе показывают молодые люди, только что получившие среднее образование. Более пессимистично настроены мужчины в возрасте от 23 лет и старше и те, кто имеет семью.

С физической точки зрения служба переносится лучше всего в возрасте 18-19 лет, что подтверждают и тесты на физическую нагрузку.

Отмечается, что на психику срочная служба оказывает, скорее, негативное влияние. Во время службы увеличивается количество случаев депрессии и панических атак. Самые большие изменения зафиксированы среди самых молодых срочников, то есть в возрастной группе 18-19 лет. В качестве одного из залогов психического здоровья в армии называются отношения с непосредственным начальством. Выясняется, что солдаты, положительно оценивающие своего непосредственного начальника, испытывают существенно меньше связанных с психическим состоянием проблем.

В результате исследования были выявлены и некоторые недостатки нынешней системы обучения. Респонденты отметили недостаточную продуманность тренировок и недостаточную компетенцию тех, кто их проводит. Мало внимания уделяется и тому, чтобы после службы срочник захотел продолжить карьеру в Силах обороны. Заинтересованность в переходе на действительную службу высказывают, в основном, те, кто задумывался об этом и раньше. Желание остальных связать свою жизнь с военным делом за время службы, скорее, снижается.

Примечательно, что лишь десятая часть респондентов считают тренировки чрезмерно тяжелыми, поэтому авторы исследования отмечают, что списать отсутствие интереса к службе на боязнь физической нагрузки не получится.

Служба в Силах обороны обязательна для всех граждан Эстонии мужского пола в возрасте 17-27 лет, которые закончили как минимум шесть классов, у которых нет проблем со здоровьем, препятствующих несению воинской повинности, и которые не призываются к службе по иным указанным в законе причинам. Служба длится от восьми до одиннадцати месяцев.